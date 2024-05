Gospelkonzert

vocals: siyou isabelle ngnoubamdjum

piano: joe fessele

percussion: christoph scherer

Geboren in Kamerun, Westafrika, ist Gospelqueen Siyou Isabelle Ngnoubamdjum mittlerweile fest in der Gospelszene in Süddeutschland etabliert. Ihre Stimme ist eine Urgewalt, der sich die Zuhörer nicht entziehen können.

„Musik muss mich immer berühren, sie muss etwas mit mir zu tun haben damit ich authentisch sein kann. Mit meinem ureigensten Instrument, meiner Stimme, Grenzen zu überwinden, meiner Spiritualität Ausdruck zu verleihen und mich dabei frei durch mein musikalisches Spektrum zu bewegen, das ist Glück, schafft seelische Freiräume, schenkt erfüllte Momente und macht mich dankbar und demütig.“

Seit vielen Jahren ist der Pianist Joe Fessele nicht nur ein Wegbegleiter in der Musik, sondern auch ein wahrer Freund und eine Stütze mit dem Siyou eine hervorragende musikalische Einheit bildet, in der es keine Worte mehr braucht, um sich zu verständigen.

Eine musikalische Begegnung unter Freunden, die Sie nicht verpassen sollten!

Dauer ca. 1,5 Std. ohne Pause