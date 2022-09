Frank Papes Tochter erfuhr mit 15 Jahren, dass sie Krebs hat und starb 296 Tage später.

In ihrem Tagebuch beschreibt Stefanie, welche Träume sie noch hat und wie sie sich von ihren Lieben verabschiedet. Frank Pape verliert nicht den Lebensmut, sondern hat sich mit seiner Frau Nicole mit dem Verein "Ein Lächeln für dich" zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not zu helfen.

