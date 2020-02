× Erweitern Friedenskirche Ludwigsburg

Seit nunmehr zehn Jahren singen Go(o)d News Gottes gute Nachrichten, die unter die Haut gehen und mitreißen.

Dieses Jubiläum feiert der Chor des Evangelischen Jugendwerks im Frühjahr 2020 in zahlreichen Kirchen in Württemberg.Auch in Ludwigsburg lädt er zum Mitsingen, Mitfeiern, aber auch zum Nach- und Weiterdenken ein. Go(o)d News ist einer der beiden Pop-Chöre des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Unter der Leitung von Severine Köppler singen die rund 45 Mitglieder des Chores aus ganz Württemberg mit moderatem technischem Aufwand.