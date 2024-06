BENEFIZKONZERT MIT DEN DOOWOP-MÄDLA ZUGUNSTEN DER HOCHWASSERGESCHÄDIGTEN

Die Hochwasserkatastrophe direkt vor unserer Haustür hat zahlreiche Menschen in vielen Teilen des Rems-Murr-Kreises hart getroffen. Wir alle haben noch die Bilder von der zerstörerischen Kraft und der Schäden vor Augen, die das Starkregenereignis Anfang Juni hinterlassen hat. Aber auch Bilder der Solidarität und enormen Hilfsbereitschaft der Menschen, die in der Not fest zusammenstehen und der beeindruckenden Leistung der Hilfskräfte, die Tag und Nacht im Einsatz waren, um das Schlimmste zu verhindern und an allen Ecken zu helfen. Um den Hochwassergeschädigten helfen zu können, haben sich die DooWop-Mädla - Anette Heiter, Gesa Schulze-Kahleys, Babs Steinbock und Susanne Härle – spontan mit der Stadt Welzheim und der Kultursäule Welzheim zusammengeschlossen, um ein Benefizkonzert zu organisieren.

Das Benefizkonzert findet am Donnerstag, 4. Juli 2024 in der Eugen-Hohly-Halle statt, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr.

Die Besucher dürfen sich auf einen unterhaltsamen Abend mit den vier DooWop-Mädla freuen, die sich ungeniert über die Welthits der 50er und 60er Jahre hermachen - und das auf Schwäbisch und mit Texten, die sich endlich einmal nicht nur immer um „Liebe“ drehen. So stilecht wie die Petticoats der vier sind die maßgeschneiderten Arrangements. Man meint, die großen amerikanischen Gesangsgruppen der 50er Jahre zu hören, nur dass man endlich die Texte versteht - sofern man schwäbisch kann. Wenn man es kann, freut man sich über gelungene Pointen, wenn nicht, amüsiert man sich einfach über die total ausgefuchste Choreografie, die an vielen Stellen sowohl Grazie als auch Eleganz vermissen lässt, dafür aber temperamentvoll und witzig ist.

Die Einnahmen des Abends – Eintritt, freiwillige Spenden und Erlös aus Getränke- und Imbissverkauf - kommen den Geschädigten des Hochwassers zugute und fließen auf das „Spendenkonto Hochwasser“ des Rems-Murr-Kreises. Der Abend ist zugleich auch ein Dankeschön an all die vielen Helfer in der Not- von der Freiwilligen Feuerwehr über THW und Rotem Kreuz bis hin zu den vielen Privatleuten, die geholfen haben und es immer noch tun!