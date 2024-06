AUSSTELLUNG & PROGRAMM: "WELCOME TO THE DESERT - WILLKOMMEN IN DER WÜSTE" Kunst & Kultur Musik & Konzerte

"Welcome to the desert - Willkommen in der Wüste" ist der Titel einer Ausstellung mit Programm vom 5.-27. Juli im ländlichen Ambiente von Art & Culture in Welzheim-Gausmannsweiler 55. Henk Göbel, Schauspieler und Theatertherapeut, entwickelt hier einen idyllischen Ort für Kunst, Kultur und Begegnung, in dem regionale und überregionale Künstler*innen ihre Kreativität entfalten können. Isabel Schaffrick, Welzheim, zeigt Gemälde aus Acryl und großformatige Fotografien von ihren Reisen in die Negev-Wüste und Süd-Sinai. Ein Oud-Konzert mit Mohamed Sellami, Geschichten aus dem Beduinenzelt mit Salim Alafenisch, Vorträge, Musik und PlaybackTheater bieten vielfältige künstlerische Formen, vom Welzheimer Wald aus auf die Reise zu gehen. Herzlich Willkommen! Detailliertes Programm unter: www.artculture-und-alte-balken.de/veranstaltungen/aktuelles/programm/ Öffnungszeiten: Freitags: 16-18 Uhr Samstags: 12-18 Uhr Sonntags: 14-18 Uhr