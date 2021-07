Gottesdienst im Grünen

Gemeinschaft, Musik und Predigt im Grünen und an der frischen Luft. Am Zipfelbachgelände in Poppenweiler (Grillplatz) - Start 11.00 Uhr. Bitte Sitzgelegenheit und wettergerechte Kleidung mitbringen.

Weitere Infos sowie eine Anfahrtsbeschreibung unter www.ludwigsburg.feg.de

Bei sehr starken Regenfällen oder Gewitter treffen wir uns online.

Hier die Einwahldaten: https://zoom.us/j/96994059062?pwd=NlZQbFQraU8xZFVKWm9IeW9QNUVXQT09 (Meeting-ID: 969 9405 9062, Kenncode: 688300)