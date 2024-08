Dienstagsfrühstück

Wenig beachtete Kunstwerke in der Stadtkirche Schorndorf

Dekan i.R. Waldemar Junt; Schorndorf

In und an der Stadtkirche sind wunderschöne Kunstwerke von eminent historischem Wert, die weiterhin nicht beachtet werden. Da sind die Schlusssteine im Chor, das Reformationsgemälde von 1530, welches das evangelische Gemeindeleben exemplarisch darstellt und des Weiteren die mythologischen Figuren als Wasserspeier. Besonderes Interesse verdienen die kunstvollen Geräte zur Taufe und zum Abendmahl aus dem 17. Jahrhundert, die Glockenzier von 2005 und der beliebte Kindlesbrunnen. Entdecken Sie in einem interessanten Lichtbildvortrag ihre spannenden Geschichten.