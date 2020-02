Warum lehnen manche Menschen Gott ab? Vielleicht wurde ihnen ein falsches Gottesbild vermittelt.

Der Gott der Christen hat manche Verzerrung erfahren. In Literatur wie Philosophie vergleichen wir die biblische Botschaft von Gott an drei Abenden: Am ersten Abend "Bilder von Gott", am zweiten Abend "die dunkle Seite Gottes" und am dritten Abend "der Mensch als Ebenbild Gottes". Referent: Pfarrer Dr. Wolfgang Gramer.