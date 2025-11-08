Gottlieb Daimler - ein bewegtes Leben

Er war hochintelligent, ein kreativer Denker, ein eigensinniger Schwabe und einer der bedeutendsten Visionäre des 19. Jahrhunderts: Gottlieb Daimler.

1834 als Sohn eines Bäckers in Schorndorf geboren, erfand er das erste Motorrad, das erste Motorboot und das erste Automobil mit vier Rädern. Früh schon schwebte dem Ingenieur ein leichter, universell einsetzbarer, schnelllaufender Benzinmotor vor. Mit ihm wollte er Maschinen zu Luft, zu Wasser und zu Land antreiben. Doch immer wieder stießen seine Ideen auf taube Ohren. Unternehmer, Vorgesetzte und zuletzt Investoren machten ihm und seinem kongenialen Partner Wilhelm Maybach das Leben schwer. Daimler bezahlte mit seiner Gesundheit, doch er gab nicht auf. Mit seiner Motorkutsche revolutionierte er weltweit die Mobilität der Menschen. Heute beherrscht das Automobil unser ganzes Leben – mit all seinen positiven, aber auch negativen Folgen. In Form einer szenischen Lesung zeichnet das Phoenix STERN Ensemble das bewegte Leben des Visionärs nach.