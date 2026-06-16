Gout Big Band feat. Annette Ehrlich

Beim Sommerkonzert präsentiert sich die Gout Big Band mit der herausragenden Stuttgarter Sängerin Annette Ehrlich.

Annette Ehrlich studierte an der Musikhochschule Mannheim Jazzgesang und wirkte in vielen Musicalproduktionen mit. Mit ihrer wunderschönen und wandlungsfähigen Stimme sang sie unter anderem mit Udo Jürgens, Peter Kraus, der SWR4 Band und ist festes Mitglied in verschiedenen Formationen.