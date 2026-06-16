Gout Big Band feat. Annette Ehrlich

Sommerkonzerte

Marktplatz Bietigheim-Bissingen Marktplatz 1, 74321 Bietigheim-Bissingen

Beim Sommerkonzert präsentiert sich die Gout Big Band mit der herausragenden Stuttgarter Sängerin Annette Ehrlich.

Annette Ehrlich studierte an der Musikhochschule Mannheim Jazzgesang und wirkte in vielen Musicalproduktionen mit. Mit ihrer wunderschönen und wandlungsfähigen Stimme sang sie unter anderem mit Udo Jürgens, Peter Kraus, der SWR4 Band und ist festes Mitglied in verschiedenen Formationen.

Info

Marktplatz Bietigheim-Bissingen Marktplatz 1, 74321 Bietigheim-Bissingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Gout Big Band feat. Annette Ehrlich - 2026-07-16 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Gout Big Band feat. Annette Ehrlich - 2026-07-16 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Gout Big Band feat. Annette Ehrlich - 2026-07-16 19:00:00 Outlook iCalendar - Gout Big Band feat. Annette Ehrlich - 2026-07-16 19:00:00 ical

Tags