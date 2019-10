GRÉGOIRE MARET & EDMAR CASTAÑEDA

Im April 2014, Theaterhaus Jazztage: Unser Programmgestalter wollte Philip Catherine und Martin Wind sehen. Davor spielte ein Harfenist: Edmar Castañeda. So etwas hatte er noch nie gehört! Gleich nach dem Konzert, erste Kontaktaufnahme. Dazwischen viele, viele Mails. Es dauerte fünf Jahre – jetzt hat es geklappt: Edmar Castañeda kommt in den Pappelgarten! Was für eine Freude.

Der kolumbianisch-stämmige Musiker und Komponist vermischt nicht nur gekonnt Latin Jazz mit traditioneller kolumbianischer Musik, es ist vor allem seine außergewöhnliche Technik, die sein Spiel so einzigartig macht.

Gregoire Maret ist ein Phänomen an der Mundharmonika. Er spielte unter anderem mit Herbie Hancock, Pat Metheny, George Benson, Cassandra Wilson und Marcus Miller.

Ein einzigartiges Konzert!

„Cross-Rhythmen wie ein Schlagzeuger, Akkorde wie ein Flamenco-Gitarrist und eine Mischung aus Bebop und kolumbianischer Musik, er ist eine Welt für sich.“

The New York Times

Einlass: 19:45 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr