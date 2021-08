Grégory Dargent meets Zacademy

Bereits im April 2021 hat die Zacademy in einer Masterclass Werke des Komponisten, Oud- und Gitarrenspielers Grégory Dargent einstudiert. Dargent, Sohn einer französisch-algerischen Familie, setzt auf Musikgenres wie Tuareg-Trance, Free-Jazz, türkischen Maqam und afro-amerikanische Worksongs.

Er arbeitet mit vielen bekannten Künstler*innen, wie beispielsweise Rachid Taha, und ist Bandleader von L‘Hijâz’Car und dem Grand Ensemble de la Mediterranée (GEM), das beim Sommerfestival der Kulturen 2019 das Stuttgarter Publikum begeisterte.

Dargent verarbeitet in seiner Musik unter anderem die Geschichte der 17 Atomversuche Frankreichs in der algerischen Sahara in den 1960er Jahren. Der passionierte Fotograf veröffentlichte zu den Ereignissen auch einen Bildband.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Laboratorium statt.

Eine Veranstaltung des Forums der Kulturen in Zusammenarbeit mit dem Laboratorium e.V.