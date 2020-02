Orangefuel live im 3K - Freitag, 06.03.2020 - ab 21 Uhr - Eintritt frei

Thema: VERSE & CHORUS

Cover- und Original-Lieder-Trio-Band aus Göppingen.

Orangefuel spielt Lieder zum Spaß und rückwärts und live.

Gitarre, Bass, Gesang und Schlagzeug mit Trommeln und Cajon, Blech und Holzgerassel. Manchmal Kazoo, Cello oder Trillerpfeife. Nichts für starke Nerven!

Alte Lieder, gute Lieder, neue Lieder, eigene Lieder, solche und andere Lieder, unbekannte Lieder, Maikl-Dschäcksn-Lieder, Lieder von lebenden Musikern, keine Lieder von DschiDschi Ändersn oder Herlinde Tischer!

Eine Kunter-Orange-Bunte Show. Nicht nur was fürs Ohr sondern auch was fürs Auge mit oder ohne Kompaktlinsen und oder Glasgestellnas, wie auch was für die Hüften - nicht Hüftgold sondern HüftOrange.