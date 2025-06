Figurentheater Köln nach dem Buch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Die Maus spazierte im Wald umher.

Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. „Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt es Götterspeise.“ „Schrecklich nett von dir, Fuchs, doch ich sag leider nein, ich muss schon zu Mittag beim Grüffelo sein.“ „Beim Grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier?“ - „Den kennst du nicht? Dann beschreib ich ihn dir!“ Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, erfindet man sich eben einen. Das beliebte Kinderbuch mit dem Grüffelo wurde bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt, entwickelte sich inzwischen zum Weltbestseller und wird nun als Puppenspiel zu Gast bei uns in Mosbach sein. www.figurentheater-koeln.de