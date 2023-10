Gründer BootCamp

Das Bootcamp 2023 ist eine Initiative des Gründer- und Innovationszentrum Startpunkt Salach in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Salach, Starter Valley sowie erfolgreicher Unternehmer aus der Region Göppingen. Das Bootcamp 2023 bietet Gründenden die Chance, Ihre Geschäftsidee oder ihr bereits gegründetes Start-up in einem 2-tägigen Bootcamp auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Das Bootcamp wird dabei von verschiedenen Gründerexperten begleitet, die Ihre Erfahrungen als Unternehmer in unterschiedlichen Workshops einbringen werden.

Ziel des Bootcamps

Mit den Teilnehmenden einen klaren Blick auf ihre Business-Idee werfen, deren Unternehmensprofil schärfen und durch Praxistipps die Grundlagen für den erfolgreichen Start in eine Zukunft als Unternehmer oder Selbständiger schaffen. Idee. Gründung. Erfolg.