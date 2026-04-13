Gründunsch - Selbstständigkeit.Startup. Wie packe ich es an?

Infoveranstaltung zur erfolgreichen Existenzgründung

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Futurelabs Denkschmiede Pfarrstraße 16, 97922 Lauda-Königshofen

Referent: Jens Arne Männig

Anmeldung: Landratsamt Main-Tauber-Kreis / Amt für Wirtschaft und Klimaschutz 

E-Mail: wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de

Info

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Vorträge & Lesungen
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