Gründunsch - Selbstständigkeit.Startup. Wie packe ich es an?

Referent: Jens Arne Männig
Anmeldung: Landratsamt Main-Tauber-Kreis / Amt für Wirtschaft und Klimaschutz
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de
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Futurelabs Denkschmiede Pfarrstraße 16, 97922 Lauda-Königshofen
Vorträge & Lesungen
Infoveranstaltung zur erfolgreichen Existenzgründung
bis
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