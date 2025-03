Gründungslounge

Gründen geht immer - Erfolg to go | Online und Hybrid 16:00 - 17:15 Uhr Gründerinnen starten entweder mit einem gewissen Risiko oder nie. Sisterhood-Vernetze Dich 17:30 – 19: 30 Uhr. Präsenz Für Selbständige Frauen und Unternehmerinnen und Gründerinnen in der Planung. Tauscht euch aus, vernetzt euch, motiviert euch, bereichert euch. Ein Abend des Wachstums.

Viele hadern noch vor der Gründung mit Fragen wie: Gibt es den perfekten Zeitpunkt, um zu gründen? Kenne ich alle Risiken und Nebenwirkungen? Gibt es das perfekte Alter zum Gründen? Soll ich lieber zu zweit oder als Team gründen? Welchen Einfluss kann die mentale Gesundheit auf meinen Erfolg haben? Welche Rolle spielt meine Familie und meine Umwelt für die Gründung?

Du möchtest danach gleich in den Austausch mit anderen gehen? Dann melde dich zum Sisterhood Vernetzungstreffen an und komm schon zum Vortrag in die Kontaktstelle.

Unsere Referentin: Monika Deinhart unterstützt Solopreneure durch Feedback dabei klarer in ihrer Außenwirkung zu werden. Sie ist Autorin der Bücher „Erfolg to go“ mit Kurzgeschichten rund um den Sprung in die Selbstständigkeit. Sie liest zwei Kurzgeschichten aus ihren Büchern. Anhand der Kurzgeschichten überlegen Sie, an welchem Gründungspunkt Sie sind und wie Sie Ihre aktuelle Situation verändern können/ wollen. In Kleingruppen tauschen Sie sich aus und entwickeln Ihre konkreten nächsten Schritte (beispielsweise ein erstes Angebot oder erstes Event), die Sie dann präsentieren können.

Sisterhood- Vernetze Dich 17:30 – 19:30 Für Selbständige Frauen und Unternehmerinnen und Gründerinnen in der Planung. Tauscht euch aus, vernetzt euch, motiviert euch, bereichert euch. Ein Abend des Wachstums. Komm und zeige was du machst, wo du stehst, oder wo du hin willst. Wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Da darfst du gerne in 2 Minuten dich und dein Angebot vorstellen oder deine Ideen zur Diskussion mitbringen. In Kleinrunden könnt ich euch gegenseitig Tipps und Anregungen geben. Ein Abend, den Ihr gestaltet. Du brauchst noch Inspiration und einen extra Motivationsschub? Dann komm schon um 16 Uhr zum Online Input in die Kontaktstelle.

Ort: online und hybrid