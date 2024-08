GRÜNE NACHT - in der Stadtbücherei

No Nonsense Band: Die No Nonsense Band hat den Sound der Wilden Zwanziger Jahre im Gepäck und lädt zum Mitwippen und Tanzbein schwingen ein. Schnellzeichner: Julian Reichel zeichnet in wenigen Minuten Porträts im Comicstil.

Die Zeichnung darf als Erinnerung an den Abend selbstverständlich mitgenommen werden. 50 Euro-Buchgutschein zu gewinnen: In der ganzen Bücherei hängen Informationen zu 100 Jahre Stadtbücherei aus. Wer zwischen 20 und 23:59 Uhr das dazugehörige Rätsel löst und einreicht, kann einen Buchgutschein im Wert von 50 Euro gewinnen. (Bitte aushängende Teilnahmebedingungen beachten!) Jubiläumstaschen bedrucken: Im Lauf der Grünen Nacht können Besucherinnen und Besucher ihre eigene Büchertasche bedrucken lassen. Es stehen unterschiedliche Motive zur Auswahl, die man noch mit einem Namen ergänzen kann. Oder man wird selbst kreativ und verwendet eigene Bilder beziehungsweise Skizzen. In Kooperation mit KÜHNLEIN Stickerei.