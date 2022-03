USA 1991

130 Minuten | FSK 12

deutsche Synchronfassung

restaurierte Kopie | Frauenwochen 2022

in Zusammenarbeit mit dem Referat für Chancengleichheit der Stadt Esslingen

Ein meisterhaft inszenierter opulenter Filmklassiker, der mit aufwendig digitalisierten Kopien wieder in die Kinos kommt, ein grandios besetzter, zauberhafter Filmklassiker zum Neu- oder Wiederentdecken. 1991 avancierte GRÜNE TOMATEN weltweit vollkommen unerwartet zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres.

Bei einem Krankenhausbesuch trifft die frustrierte Hausfrau Evelyn die lebenslustige Ninny, die ihr die spannende Geschichte einer unglaublichen Frauenfreundschaft in den 1930er Jahren erzählt: In den Südstaaten eröffnen Idgie und Ruth gemeinsam das `Whistle Stop Café', in dem Schwarze wie Weiße bedient werden. Das ruft den Ku-Klux-Klan und Ruths gewalttätigen Ex-Ehemann Frank auf den Plan. Doch die Frauen wissen sich zu wehren! Evelyns Leben wird sich verändern, denn auch sie beginnt sich zu wehren. In erster Linie gegen ihren Ehemann, aber auch darüber hinaus...

FRIED GREEN TOMATOES | R: Jon Avnet | B: Fannie Flagg, Jon Avnet | K: Geoffrey Simpson | D: Kathy Bates (Evelyn), Jessica Tandy (Ninny), Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker, Nick Searcy, Gailard Sartain, Stan Shaw, Cicely Tyson