Lesung mit Esther Schüttpelz

Nach dem Kinobesuch mit ihrer besten Freundin steigt die Frau ins Auto und fährt nach Hause – bis eine Umleitung sie vom gewohnten Weg abbringt.

Sie verpasst auf einer „grünen Welle“ immer wieder Ausfahrten und entfernt sich weiter von ihrem Zuhause, wo ihr Mann bereits auf sie wartet. Nach einer ganzen Nacht und dem folgenden Tag wird klar: Vielleicht wäre es besser, wenn sie nie wieder zu ihm zurückkehren würde. Denn so unheimlich die Finsternis der Landstraßen und Tankstellen auch ist, die wahre Gefahr lauert dort auf sie. Ein Roman wie ein Road-Trip.