Die Entstehung der Grünen vor 40 Jahren – wie war das eigentlich? Etwa die Auseinandersetzungen mit der Indianerkommune aus Nürnberg, die Kämpfe der Südwest-Grünen und Hessen-Realos gegen Fundis, der Kampf gegen das AKW Wyhl.

Noch von der rebellischen Stimmung der 1968er infiziert, zieht sich Student Thomas Reuter mit seiner Abneigung gegen Krawatten abschätzige Bemerkungen seines Vaters und durch sein Engagement den Argwohn etablierter Juristenkollegen zu. Nach ausgiebigen Fernreisen mit dem VW-Bus landet er in der Stuttgarter Kanzlei der Rechtsanwälte Kaufmann und Uhl, die bevorzugt Hausbesetzer, Mieter und Ausländer in Ausweisungsverfahren vertreten, Mandate von Vermietern und Arbeitgebern grundsätzlich ablehnen. Und da gerät Reuter schnell in den Bannkreis einer noch widersprüchlichen, ihn aber faszinierenden neuen politischen Partei ...

Die Grünen in Stuttgart und Baden-Württemberg dienen Roland Kugler als Beziehungspunkt für seinen Roman «Grünland», der sich auf die Spur des kulturellen Wandels begibt, der in den vergangenen Jahrzehnten Stadt und Ländle erfasst hat. Mal augenzwinkernd, mal nachdenklich ruft er nicht nur markante Persönlichkeiten, erbitterte Richtungskämpfe und wirkungsreiche Begebenheiten bei den Grünen in Erinnerung, sondern zeigt auch auf, wie Ideen der außerparlamentarischen Bewegung in der Gesellschaft allmählich mehrheitsfähig wurden und sich die Partei gleichzeitig im Kampf um die Macht langsam, aber tiefgreifend veränderte.

Könnte bei der Lesung mit Roland Kugeler der Blick zurück ein Blick im Zorn werden? So oder so und jenseits des Romans: Die Grünen stehen auf dem Prüfstand.