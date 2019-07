Größtes Rugbyturnier Deutschlands

Zum zehnten Mal findet vom 12. – 14.07. in Obereisesheim das größte Rugbyturnier Deutschlands statt. 32 Mannschaften - ein Ziel - die Siegeskrone

Zeitplan: Donnerstag, 11.07.2019 18:30 h Charitynight „Tage wie Diesen“ Freitag, 12. Juli 2019 ab 10.00 Uhr: Check-in ab 17.00 Uhr: Verpflegungsstände offen ab 19.00 Uhr: Welcome Lounge Samstag, 13. Juli 2019 ab 07.00 Uhr: Frühstück ab 09.00 Uhr: Vorrundenspiele ab 11.00 Uhr: Verpflegungsstände offen ab 15.00 Uhr: Drop Goal Contest ab 20.00 Uhr: 10 Years AMS Sevens Sportlerparty Sonntag, 14. Juli 2019 ab 08.00 Uhr: Frühstück ab 09:30 Uhr: Cup, Bowl, Plate and Shield ab 09:30 Uhr: Verpflegungsstände offen ab 15.00 Uhr: Finalspiele Großes Familienfest am Sonntag, den 14.07.2019.