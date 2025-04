Grabmäler in Crailsheim - Zeugen der Geschichte

Während Grabsteine in der gegenwärtigen Bestattungskultur ihre Bedeutung allmählich verlieren, gewinnen sie in der Forschung als vielschichtige historische Zeugnisse zunehmend an Bedeutung.

Inschrift, Symbolik und Ornament erlauben authentische Einblicke in die Vergangenheit. Sie dokumentieren sowohl die Einstellung zum Tod als auch das Bedürfnis nach Repräsentation.

Auf dem Ehrenfriedhof in Crailsheim haben sich Beispiele aus dem 16. bis zum 19.Jahrhundert erhalten, die als Zeugnisse der Ortsgeschichte, aber auch der Kunstgeschichte eine genauere Betrachtung verdienen.