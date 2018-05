× Erweitern Ines Opifanti Gracefire Gracefire

Rock’n’Roll wie er sein muss – rebellisch, fordernd, wild!

Rockige Riffs paaren sich mit eingängigen Melodien und einer weiblichen Gesangsstimme voller Coolness: Das ist der charakteristische Sound von Gracefire. Die vierköpfige Band aus der Nähe von Stuttgart setzt auf eine gemischte Besetzung mit dreifacher Frauenpower und ist der lebende Beweis, dass coole Rockmusik nicht nur aus den Metropolen dieser Welt, sondern auch aus dem Schwabenland kommen kann. Das zeigt sich vor allem auch bei den Liveshows von Gracefire, denn hier gilt: Rock‘n’Roll & fun, live on stage!

Ihre musikalischen Anfänge teilen einige Mitglieder der Band, die als „Bloody Chicken Heads“ bereits gemeinsam gerockt haben, bis schließlich 2008 mit dem neuen Namen Gracefire der gemeinsame Spirit und die Lust am Rock‘n‘Roll noch ausgiebiger und ernsthafter zelebriert werden sollte. Passender könnte der Name kaum sein, denn die Band punktet mit einer explosiven, musikalischen Mischung, die sich im Spannungsfeld zwischen anmutig, sinnlich, wild und rebellisch bewegt.

Wenig einladende Proberäume und chaotische Proben gehören inzwischen längst der Vergangenheit an, denn die Mitglieder einigt ihre Leidenschaft für die Musik und die kreative Ernsthaftigkeit. Der Spaß kommt dabei natürlich auch nicht zu kurz: „Rocken muss es!“ ist das simple aber wirkungsvolle und gelebte Credo der Band. Die Musik mit der Lizenz zum Rocken stammt aus der Feder von Nicole und Diana und bekommt durch die eigenen Charaktere der einzelnen Bandmitglieder ihren Feinschliff. So präsentieren Gracefire Songs, die sich zwischen düster und unbeschwert bewegen und immer auch eine Prise Rebellion in sich tragen. Bestechende Lässigkeit verbindet sich mit nostalgischen Grooves, während einige Songs wie auf einer Startrampe platziert wirken, um dann mit dem Refrain Fahrt aufzunehmen und den Zuhörer mit Rock’n’Roll-getränkten Riffs mitzureißen. Gleichzeitig bleibt auch Raum für dramatisch-sinnliche Anleihen in inniger Umarmung mit rockigen Rhythmen.

Besetzung:

Nicole Zeyda (Gesang)

Diana Höttermann (Gitarre, Backgroundgesang)

Simon Jokschas (Bass)

Annika Allinger (Schlagzeug, Backgroundgesang)