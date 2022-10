Die beiden Vollblutmusiker Thomas Wacker und Thorsten Gary haben sich als Graceland den unvergesslichen Songs von Simon & Garfunkel verschrieben. Nahe am Original, ohne zu kopieren. Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch an sich selbst. Virtuos interpretieren sie die großen Hits des US-amerikanischen Duos wie „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“ – Klassiker, die noch heute ganze Generationen begeistern. Mit einem eindrucksvollen Klangbild, den beiden Gitarren und ihren starken Stimmen gelingt es Graceland wie keiner anderen Tribute-Band, an den Sound des Folkrock-Duos heranzukommen, ihn aber dennoch auch mit einer ganz eigenen Note zu versehen.

Dauer: ca. 2 Stunden