Grad°jetzt - Gegen die Angst

Gemeinsam lassen wir denWeltuntergangausfallen. Diese Liveshow ist für alle, die sich jemalsängstlich, machtlosoder ohnmächtig angesichts der Klimakrise gefühlt haben. Füralle, diejemals dachten, die aktuelle Situation sei zu groß oderkompliziert, umsie zu verstehen oder überhaupt etwas gegen sie zu tun.

Louisa Schneider besuchte 5 Orteunseres Planeten, sogenannte “Kipppunkte”: Sie spürte die Hitze derWaldrodungenin Brasilien, sah in Senegal ganze Häuser und Strändeverschwinden, hörtedas Eis in Kanada & Grönland knacken und tauchte zu denausgebleichtenKorallen in Australien.

Doch immerzu begegnet sieunglaublichmutigen Menschen, die heute schon am meisten von denAuswirkungen der Klimakrisebetroffen sind, aber furchtlos in die Welt von morgenaufbrechen. Louisanimmt das Publikum mit in den Regenwald, wir lernen vomSchamanen der indigenenYanomami, rücken zusammen mit den Menschen Senegals, lauschenden Geschichtender Inuit und tauchen tief zum Great Barrier Reef.

In dieser interaktiven Showdekonstruierenwir die Welt, wie wir sie jetzt kennen. Mit Offenheit undHoffnung, Humorund Entertainment, und noch viel mehr Empathie entfesseln wiruns von denSystemen, unter denen Menschen und unsere Lebensgrundlageleiden. Louisazeigt Wege, wie wir zusammen eine gerechtere Welt für uns alleerschaffen.

Ein Projekt mit Greenpeace, Louisa Schneider und Markus Mauthe.