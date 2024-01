grad.jetzt – Die Reise zum Klima

Umweltschutzfotograf Markus Mauthe und die junge Journalistin und Influencerin Louisa Schneider reisten zu klimakritischen Orten unseres Planeten.

Die beiden verfolgen das Ziel, die Dringlichkeit der Klimakrise, die Realität von Kipppunkten und die daraus folgenden Biodiversitäts- verluste sicht- und spürbar zu machen. Dabei ist es Ihnen wichtig, Aktivist:innen und engagierte Menschen vor Ort zu Wort kommen zu lassen. In der neuen Show arbeitet Markus Mauthe nicht nur mit faszinierenden Fotos, sondern dieses Mal verstärkt mit großartigen Videosequenzen. Das Ergebnis der gemeinsamen Reise ist ein einzigartiger Vortrag, der die Schönheit, aber auch Zerbrechlichkeit unseres Planeten vor Augen führt. Die beiden Aktivisten geben vor allem jenen Menschen eine starke Bühne, die bereits jetzt direkt von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Das heißt, zusätzlich zu den live erzählten Geschichten vor Ort, erfahren die Zuschauer:innen mit Originaltönen von den Erlebnissen der Menschen in den betroffenen Regionen. Denn Extremwetter, Umweltverschmutzung oder die Bedrohung des Lebensraums sind an zahlreichen Orten der Welt heute schon für viele Menschen Alltag. Trotzdem will Markus Mauthe Mut machen und die Menschen motivieren, zu handeln. Multimediashow mit Markus Mauthe live vor Ort. In Zusammenarbeit mit Greenpeace