Gradwanderung

Vier Wissenschaftler*innen beobachten in einem Experiment drei Menschen. Wie werden sie sich in Anbetracht des Klimawandels verhalten?

Multimedial und erschreckend präzise simulieren die Wissenschaftler*innen die Entwicklung unseres Planeten und unserer Gesellschaft mit all ihren klimatischen, biologischen, psychologischen, soziologischen, ökonomischen und politischen Veränderungen. Schrittweise steigt die Temperatur auch in Böblingen bis auf 5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter an. Doch wie reagieren die drei menschlichen „Versuchskaninchen“? Werden sie wie ein Hummer bei lebendigem Leibe gekocht ohne sich zu wehren? Oder werden sie die Erderwärmung stoppen?

Sieben Spieler*innen im Alter zwischen 13 und 76 Jahren, die meisten mit langjähriger Spielerfahrung und Mitglieder der „Kulisse e.V.“, präsentieren den essayistischen Text der Journalistin Julia Lauter in einem zeitgemäßen Theaterformat mit Videoprojektionen, Tanz und Musik.

Tickets ab Mitte Oktober über Reservix, bei der KRZ in Böblingen, i.Punkt in Sindelfingen und Restkarten an der Abendkasse. Erwachsene 12,00 Euro, Ermäßigte 8,00 Euro