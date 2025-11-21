Stummfilm-Klassiker: It (USA 1927)

Was ein „It-Girl“ ist, weiß noch heute jeder.

Dass der Begriff auf einen Roman von Elinor Glyn aus den 20er-Jahren zurückgeht, ist dagegen kaum bekannt. Hauptdarstellerin Clara Bow jedenfalls hatte jede Menge von dem „gewissen Etwas“ (so könnte man „It“ ungefähr übersetzen). Mit „It“ wurde sie endgültig zum Filmstar und zum führenden „Jazz Baby of the Jazz Age“.

In dieser romantischen Komödie spielt Bow die Verkäuferin Betty Lou Spence, die in den Chef des Warenhauses Cyrus Waltham Jr. (Antonio Moreno) verliebt ist. Nicht zuletzt mit Hilfe von „It“ überwindet sie alle sozialen Standesunterschiede und bekommt, was sie will. Wie sie das anstellt, erleben Sie in diesem von Komödienspezialist Clarence Badger inszeniertem Stummfilmklassiker. In einer kleinen Nebenrolle ist der spätere Hollywood-Star Gary Cooper als Reporter zu sehen.

Musikalisch begleitet wird die analoge 16mm-Filmkopie von Andreas Benz an der historischen Christie-Kinoorgel (1929) im Gleis 3.