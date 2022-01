Graffiti trifft Jägerzaun- Das Comedy Battle

Sturmvogel Comedy zeigt sein neues Stand Up Comedy-Format mit aufstrebenden Comedians aus Reutlingen und Berlin- bekannt aus Formaten wie „Nightwash“ und „Quatsch Comedy Club“- am Start sind Philipp Uckel, Dominic Jozwiak, Thomas Kornmaier, Daniel Luis und die in Reutlingen bestens bekannte Sandra Jankowski.

Die Arena ist eröffnet: 5 Comedians lassen die Fetzen fliegen. Was ist besser- Stadt oder Land? Lastenrad oder Diesel? Veggieburger oder Nackensteak? Miethöhung oder Gartenhaus? Was ist leiser? Ein Mähdrescher oder die Party im Berghain? Und wo und wie wollen wir leben, wenn die nächste Pandemie kommt? Das ist reichlich Stoff für witzige Comedy: Zwei Comedians vom Team „Land“ treten an gegen das Urban-Comedy-Team aus Berlin. Gekämpft wird mit allen Mitteln, und das Publikum darf seine Sympathien frei Schnauze verteilen.

Video-Einspieler mit Interviews vom Alexanderplatz oder von der Pferdekoppel bringen die Außenwelt auf die Bühne: Stadt-Land-Joke!

Die Show hat Premiere in Reutlingen und wird im Anschluss im März in Berlin im „Mad Monkey Room“ gezeigt.

Termin:

Premiere am Fr, 25.2.22, 20 Uhr, Kulturzentrum franz.K, Reutlingen,

Tickets auf der franz.K Website https://www.franzk.net/eventsingle/2536 ,bei Reservix und bei allen Vorverkaufsstellen

Gefördert von LIVE KULTUR, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien- NEUSTART KULTUR, Stadt Reutlingen und Stiftung der LBBW

https://www.sturmvogel-comedy.de/comedy-battle