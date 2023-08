Graffiti und Street Art in Crailsheim

In den zurückliegenden Jahren sind in Crailsheim vor allem an öffentlichen Gebäuden am Rand der Innenstadt beachtliche Werke von Graffitikunst entstanden.

Obwohl sie teilweise von in der Graffitiszene sehr berühmten, weltweit aktiven „Street Art“-Künstlern geschaffen wurden, sind sie im Bewusstsein der Bevölkerung kaum präsent.

Die Rad-Rundfahrt der Crailsheimer Kunstfreunde und des Stadtarchivs Crailsheim möchte einige der Graffiti-Kunstwerke, ihre Entstehungsgeschichte sowie ihre jeweiligen Besonderheiten vorstellen. Die Werke werden präsentiert von Jan Philipp Hofacker, Architekt und selbst international aktiver Graffiti-Künstler, der sich in Crailsheim bestens auskennt und während seiner Tätigkeit bei der Stadt die Entstehung zahlreicher der Werke begleitet hat.

Treffpunkt: Haupteingang Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim (Schillerstraße)

Eine Veranstaltung der Crailsheimer Kunstfreunde und des Stadtarchivs Crailsheim im Rahmen des "Tages des offenen Denkmals 2023".