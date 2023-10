Graham Bonney Hits & Talk

Ein Abend mit Graham Bonney

Warum darf man sich einen “hautnah” Abend mit Graham Bonney nicht entgehen lassen?

Graham Bonney geb. am 2.6.1943 ist in seiner Wahlheimat Deutschland zwar eher bekannt für deutschen Schlager – 14 Singles in den Top 50 zwischen 1966-1973 – seine musikalische Vergangenheit begann aber in den frühen 60ern in UK, als er z.B. den Job des Leadsängers bei The Riot Squad vor einem gewissen David Bowie besetzte oder mit seiner Band “The Ambers” im Hambuger Star-Club Hamburg gastierte.

Und das ist auch ein Grund, warum wir sehr angetan sind noch einen der wenigen aktiven “Representatives” längst vergangener Tage für das Soundwerk Beat-Museum verpflichten zu können.

Also überlegt Euch schonmal Fragen, die Ihr während der “Talkrunde auf dem Sofa” stellen wollt – denn er war dabei und kannte viele der Protagonisten jener Zeit.

Unvergessen die Hits wie:

Super Girl 1966 (UK 19 / D 8)

Siebenmeilensstiefel 1967 (D 6)

Wähle 3-3-3 1969 (D 12)