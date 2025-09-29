Graham Nash - "More evenings of songs & stories 2025"

Graham Nash 2025 auf Deutschlandtournee

Der Folk-Rock-Star präsentiert seine „More Evenings of Songs & Stories 2025”-Tour

Nach seiner letzten ausverkauften Deutschlandtournee 2023 setzt Graham Nash noch einen drauf: Im Herbst 2025 kommt die Folk-Rock-Legende mit sechs Konzerten noch einmal zurück nach Deutschland und wird gemeinsam mit den Fans auf der „More Evenings of Songs & Stories 2025“-Tour eine Zeitreise durch das musikalische Nash-Universum unternehmen. Der 82-Jährige ist 2025 als Ikone des Folk-Rock in sechs deutschen Städten zu erleben. Auf seine einzigartige künstlerische Weise und mit seiner unverwechselbaren Stimme wird er gewohnt kompromisslos die aktuelle Weltverfassung in seinen Songs reflektieren.

Der exklusive Vorverkauf für die Konzerte von Graham Nash 2025 in Deutschland startet am 29.10.2024 um 10 Uhr auf www.myticket.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt zusätzlich am 01.11.2024 um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Schon auf seiner umjubelten Deutschlandtournee im vergangenen Jahr gestand er hinsichtlich der Auswahl der Songs für die Konzerte die Qual der Wahl. Denn ihm liegt nicht nur die Präsentation seiner nach wie vor aktuellen Klassiker wie Our House, Bus Stop, Teach Your Children, Just A Song Before I Go und vielen anderen am Herzen, sondern ganz besonders auch die seiner neuesten Songs, die das derzeitige Weltgeschehen thematisieren. Bei den Konzerten 2025 dürfen sich die Fans daher auf noch mehr Nash aus sechs Jahrzehnten und aus der Gegenwart freuen.

Graham Nash wird Songs performen, die seine sechzigjährige Karriere umfassen – von The Hollies über Crosby, Stills and Nash bis hin zu CSNY und seiner geschätzten Solokarriere. Auf der Bühne wird er von Todd Caldwell (Keyboards und Gesang), Adam Minkoff (Bass, Schlagzeug, Gitarren und Gesang) und Zach Djanikian (Gitarren, Mandoline, Schlagzeug und Gesang) begleitet.

Über Graham Nash

Graham Nash ist zweifaches Mitglied der „Rock and Roll Hall of Fame“ – sowohl mit Crosby, Stills und Nash als auch mit den Hollies. Er wurde zudem zweimal in die Songwriter’s Hall of Fame aufgenommen, einmal als Solokünstler und einmal mit CSN, und er ist Grammy-Preisträger. Über all dem, was Nash in seiner facettenreichen Karriere erreicht hat, steht die lange Liste von Songs, die er geschrieben und dem Soundtrack des letzten halben Jahrhunderts hinzugefügt hat. Sein bemerkenswertes Werk, das mit seinen Beiträgen zum Repertoire der Hollies begann, darunter „On a Carousel“ und „Carrie Anne“, reicht bis zu seinem jüngsten Soloalbum „Now“ (2023).

Die ursprüngliche, klassische Verbindung von Crosby, Stills & Nash (& Young) dauerte nur zwanzig Monate. Dennoch sind ihre Lieder wie Blitze in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, angefangen mit Nashs „Marrakesh Express“ und „Lady of the Island“ vom ersten Crosby, Stills & Nash-Album (1969) und „Teach Your Children“ sowie „Our House“ auf CSNYs „Déjà Vu“ (1970). Weitere Hits, die Nash zu CSN beisteuerte, waren „Just A Song Before I Go“ und „Wasted On The Way“. Nashs Solokarriere begann mit „Songs For Beginners“ (1971), das Songs wie „Chicago/We Can Change the World“ und „Military Madness“ enthielt. Neben seiner Reihe von Soloalben hat er auch mit David Crosby als Crosby/Nash zusammengearbeitet. Ihr gleichnamiges Album „Graham Nash/David Crosby“ (1972) wird von Nashs „Southbound Train“ und „Immigration Man“ eingerahmt.

Nashs leidenschaftliche Stimme erhebt sich weiterhin für den Frieden sowie für soziale und ökologische Gerechtigkeit. Die von ihm gemeinsam mit Jackson Browne und Bonnie Raitt organisierten No Nukes/Musicians United for Safe Energy (MUSE)-Konzerte von 1979 sind bis heute bahnbrechende Benefizveranstaltungen. Im September 2013 veröffentlichte Nash seine lang erwartete Autobiografie „Wild Tales“, die ihn auf die Bestsellerliste der New York Times brachte. Als Anerkennung für seine Verdienste als Musiker und Philanthrop wurde Nash von Königin Elizabeth II. zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt. Neben seinem musikalischen Erbe ist Nash auch ein international anerkannter Fotograf und bildender Künstler, dessen Werke weltweit in Galerien und Museen ausgestellt wurden.