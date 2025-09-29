Graham Nash: More Evenings of Songs & Stories 2025

Graham Nash ist zweifacher Inductee der Rock and Roll Hall of Fame sowohl mit Crosby, Stills und Nash als auch mit den Hollies. Er wurde zudem zweimal in die Songwriter’s Hall of Fame aufgenommen, einmal als Solokünstler und einmal mit CSN, und er ist Grammy Preisträger.

Über all dem, was Nash in seiner facettenreichen Karriere erreicht hat, steht die lange Liste von Songs, die er geschrieben und dem Soundtrack des letzten halben Jahrhunderts hinzugefügt hat.

Sein bemerkenswertes Werk, das mit seinen Beiträgen zum Repertoire der Hollies begann, darunter „On a Carousel“ und „Carrie Anne“, reicht bis zu seinem jüngsten Soloalbum „Now“ (2023).

Die ursprüngliche, klassische Verbindung von Crosby, Stills & Nash (& Young) dauerte nur zwanzig Monate. Dennoch sind ihre Lieder wie Blitze in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, angefangen mit Nashs „Marrakesh Express“ und „Lady of the Island“ vom ersten Crosby, Stills & Nash (1969) und „Teach Your Children“ so wie „Our House“ auf CSNYs „Déjà Vu“ (1970).

Weitere Hits, die Nash zu CSN beisteuerte, waren „Just A Song Before I Go“ und „Wasted On The Way“.