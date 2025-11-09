Grammophon & Garnele

Der Dry January liegt seit Jahren im Trend, der Verzicht auf Alkohol bedeutet jedoch keineswegs den Verzicht auf Genuss. Wir haben uns durchgetestet und servieren Ihnen beim „Wine and Dine“ fabelhafte alkoholfreie Weine zu einem erlesenen Menü.

Zudem erwarten Sie die knisternden Klängen von Original-Schellackplatten, abenteuerliche Anekdoten und unnützes Wissenswertes über Musik und vergangene Zeiten.

Martina Arold, Moritz von Woellwarth und Johannes Paus führen durch den Abend.

Arrangement "Grammophon & Gänsewein"

Aperitif

4-Gänge-Menü

mit begleitenden Weinen

(je Gang 0,1l)