Granada schreiben eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Ihr Debutalbum landete prompt in den österreichischen Albumcharts.

Die Band hat mehrere sehr kreative Videos veröffentlicht, und mehrere Millionen Plays auf Youtube und Spotify. Ausverkaufte Konzerte in Wien, Graz, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg, Berlin usw.

Nun kommt im Juni 2018 das zweite Album der Band und Granada werden damit im November / Dezember auf eine umfangreiche Tour gehen.

Mit dem Song „Eh Ok" haben einen richtigen kleinen Hit gelandet. Ihre charmanten Songs laufen in den Radiostationen auf und ab. Sie waren für 2 Amadeus Awards nominiert, das österreichische Pendant zum Echo, in den Kategorien „FM4 Award" und „Alternative Award". Sie waren mit Sportfreunde Stiller auf Deutschland Tour, daraus ist eine Freundschaft gewachsen. Was den Erfolg von Granada ausmacht, beschrieben die Nürnberger Nachrichten gut, nachdem sie ein Konzert der Band besucht haben: „Die Band ist selbstbewusst, aber nicht abgehoben, verschwitzt, aber nicht prollig, intelligent, aber nicht kunstbeflissen, und auf alle Fälle sehr weit weg von Wien." Das ist ok, Granada kommen schließlich auch aus Graz.