Wenn die Tage kürzer werden und die Weihnachtszeit näher rückt, beginnt die zauberhafte Welt von „Der Nussknacker“.

Mit seiner traditionellen Wintertournee gastiert das Grand Classic Ballet am 26. November 2026 um 19:00 Uhr in der Stadthalle Aalen und entführt das Publikum in eine märchenhafte Welt voller Eleganz, Romantik und tänzerischer Magie.

Das weltberühmte Ballett erzählt die Geschichte der jungen Marie, die am Weihnachtsabend einen Nussknacker geschenkt bekommt. In der Nacht erwacht dieser zum Leben und nimmt sie mit auf eine fantastische Reise, die sie in eine Welt voller Wunder, zauberhafter Begegnungen und traumhafter Bilder führt.

Mit anmutigen Bewegungen, ausdrucksstarken Choreografien und prachtvollen Kostümen lässt das Grand Classic Ballet den zeitlosen Klassiker lebendig werden. Die unvergängliche Musik von Peter I. Tschaikowski begleitet das Publikum durch eine Geschichte, die seit Generationen Menschen begeistert und die besondere Atmosphäre der Weihnachtszeit auf die Bühne bringt.