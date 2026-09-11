Grand Ensemble KOA

Seit seiner Gründung 2008 hat sich das Ensemble aus Montpellier als innovative Größe des europäischen Jazz etabliert.

Die Musik verbindet virtuose Improvisation mit komplexen Grooves, zeitgenössischer Komposition und Rock-Elementen.

In "Résistances" vertont die Gruppe Texte von drei bedeutenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts: dem palästinensischen Dichter Mahmoud Darwich, dem Beat-Poeten Allen Ginsberg und der birmanischen Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Die Kompositionen von Alfred Vilayleck und der ausdrucksstarke Gesang von Caroline Sentis schaffen einen dichten Klangteppich zwischen Energie, Nachdenklichkeit und Verletzlichkeit.