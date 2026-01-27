Grand Malheur

Kulturkneipe Gleis 1 Kunstbahnhof Waldenburg Bahnhof, 74638 Waldenburg

Die zehnköpfige Formation aus Öhringen, Schwäbisch Hall und Heilbronn zählt seit über 20 Jahren zu den festen Größen im Gleis 1 – eine echte Hausband und Garantin für durchtanzte Konzertnächte!

Funk, Soul und Acid-Jazz bilden das Fundament ihres ganz eigenen Sounds – kraftvoll, verspielt und immer tanzbar. Die Songs stammen allesamt aus eigener Feder und werden zunehmend auf Deutsch getextet. Raffinierte Arrangements, eingängige Grooves und eine vierköpfige Brass-Section, die jedes Stück zum Funk-Feuerwerk macht, sorgen für Gänsehaut und Bewegung zugleich.

Einflüsse von Galliano, Incognito oder Jamiroquai sind hörbar – und doch ist Grand Malheur unverkennbar eigenständig: Musik mit Witz, Tiefgang und maximalem Spaßfaktor. Easy Listening für alle, die nicht stillstehen können.

