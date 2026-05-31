Wenn die erste Trompete erschallt und das Publikum mit einem charmant-theatralen „Bonsoir“ begrüßt wird, beginnt mehr als nur ein Konzert: Es ist der Einlass in die „Disko Malheur“.

Die zehnköpfige Formation aus Schwäbisch Hall und Öhringen zelebriert eine Symbiose, die man selten findet – tiefgründige, deutsche Texte mit dem Witz eines Max Raabe, verpackt in einen Sound, der die Wucht von Seeed und den Schmelz des 20er-Jahre-Charlestons vereint.

Hier wird die Welt zur Manege: Mal zart wie eine Blume bei „Geht schon“, mal druckvoll und orientalisch angehaucht bei der Einladung in den eigenen Club. Ob gesellschaftskritischer Tango bei „Allegleich“ oder das euphorische „Tanzen im Regen“ – Grand Malheur schafft es, den Kopf zu füttern und die Beine gleichzeitig in den Wahnsinn zu treiben.

Wer den klassischen Funk der 70er sucht, findet ihn in Songs wie „7ties Train“ oder „Sex in July“ in seiner reinsten Form. Doch das Herz der Band schlägt im Hier und Jetzt, wenn das Publikum zum Teil der Performance wird, gemeinsam hüpft und am Ende feststellt: Wir sind alle verschieden und doch „Alle Gleich“.

Grand Malheur: Ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Groove – ein großes Glück.