Grand Nonetto

Ensemble Obligat Hamburg

Imme-Jeanne Klett Flöte & Leitung

Die Komponistin Louise Farrenc (Paris, 1804–1875) und der Komponist George Onslow (1784–1853) stammen nicht nur beide aus Frankreich, sie haben auch Originalwerke für Nonett, für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass komponiert.

Gerade Onslow gilt in der Zeit nach Beethoven als bedeutendster Schaffer von Kammermusik. In seinem a-Moll Nonett op. 77 stellt er das Grundprinzip klassischer Gleichgewichtigkeit her, d.h. die Motive wechseln von Instrument zu Instrument, ohne jeweils selbst herauszustechen. Louise Farrenc hatte es als Musikschaffende zu ihrer Zeit wie viele andere Frauen sehr schwer. Dennoch hat sie ein großes musikalisches Vermächtnis hinterlassen, mit teils innovativen Besetzungen. Sie war auch Konzertpianistin und Pädagogin. Ihr erfolgreichstes Werk, ein romantisches Meisterwerk, ist aber ein Stück ohne Klavier – das Nonett Es-Dur op. 38. Eine wahre Kammermusikfreude, nicht zuletzt durch das hervorragend besetzte Ensemble Obligat Hamburg – genau richtig für den Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe in diesem Jahr.

Konzert #44