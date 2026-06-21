Grand opening: Mehr als eine Realität

Erlebe das Landesmuseum Württemberg völlig neu und feiere mit uns die Eröffnung der Intervention „Mehr als eine Realität“! Mit den queeren Künstler*innen Ida Liliom, Alisha Soraya und Melissa Schlecht laden wir dazu ein, künstlerische „Einmischungen“ in der Schausammlung zu entdecken, die irritieren, Spaß machen und Emotion im Museum befragen. Bekannte Objekte erscheinen dabei in neuem Licht und machen sichtbar, welche Geschichten lange übersehen, verborgen oder nicht erzählt wurden.

Der Eintritt ist komplett frei. Früh da sein lohnt sich besonders. Die ersten 300 Gäste bekommen ein Freigetränk und leckere Snacks umsonst!

Das erwartet dich:

Künstlerische Interventionen: Zwischen Grabbeigaben aus dem Frühen Mittelalter, leeren Vitrinen und bekannten Erzählungen über König Karl von Württemberg entstehen fragende Blickwinkel auf die Landesgeschichte.

Spannendes Podiumsgespräch: Karl-Heinz Steinle von der Universität Stuttgart spricht über queere Landesgeschichte. Er zeigt uns Geschichten, die lange Zeit versteckt oder übersehen wurden.

Überraschende Performances: Erlebe Live-Kunst direkt in der Schausammlung.

Beats & Drinks im Schlosshof

DJ OVA: Sie startet ab 20:00 Uhr mit einem Mix aus 90s Dance, Hip-Hop und R&B. Nostalgisch und modern zugleich!

DJ Afropunk: Ab 21:30 Uhr bringt sie als Main Act Afro-, Dancehall- und Club-Sounds ins Schloss. Ihre Sets stehen für Empowerment und pure Energie!

Sommer-Vibes: Das Museumscafé und die Kaffeerösterei Principe versorgen dich die ganze Nacht mit kühlen Getränken und Erfrischungen.

Komm vorbei, bring deine Freund*innen mit und feiere mit uns!