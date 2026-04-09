ALMRAUSCH & MotorDrom – DAS EVENTDORF Ein neuer Treffpunkt. Ein neues Lebensgefühl. Sindelfingen bekommt ein neues Zuhause für unvergessliche Nächte! Mit dem ALMRAUSCH und des MotorDrom entsteht im Stern Center Sindelfingen zwei außergewöhnliche Eventlocation, die stilvolle Eleganz, alpine Atmosphäre und modernes Nightlife auf einzigartige Weise vereint. Zur großen GRAND OPENING NIGHT am 04. September ab 21 Uhr erwartet euch eine Inszenierung aus Licht, Musik, Emotionen und exklusivem Ambiente. Goldene Nächte, erstklassige Sounds und besondere Momente machen diesen Abend zum Auftakt einer neuen Ära des Feierns. Ob stilvolle Lounge-Vibes, energiegeladene Partynächte oder unvergessliche Events – ALMRAUSCH und des MotorDrom wird der Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen, um besondere Erinnerungen zu schaffen. Wo die Nacht zum Erlebnis wird. Wo Gäste Freunde werden. Stern Center Sindelfingen Einlass ab 21 Uhr