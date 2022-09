Grand Tour - eine literarisch-musikalische Reise durch Europa

Zwölf Gedichte führen uns auf einer großen Rundreise durch zwölf europäische Länder.

Und wie es gute Reiseführer tun, weisen sie auf besondere Schönheiten hin, erinnern an markante Ereignisse, an Katastrophen und zeigen Narben auf, die die Geschichte in den Seelen der Menschen hinterlassen hat.

Sorgfältig abgestimmte Klavier- und Gesangsmusik vertieft die Stimmung der Gedichte – dies umso mehr, als der überwiegende Teil der Musikstücke demselben Land, bzw. derselben Region entstammen wie die Gedichte selbst.

Alle Gedichte wurden dem Band „Grand Tour“ entnommen, der von Frederico Italiano und dem Lyriker Jan Wagner herausgegeben wurde und 2019 im Carl Hanser Verlag erschienen ist.

Eva-Maria Böhler wird das „European House“, ein Modell für die EU/Europa, das wir als Hintergrund/Dekoration mitbringen, kurz erläutern – ein Impuls für anschließende Gespräche.

Der Abend wird von Eva-Maria Böhler, Barbara Schukraft und weiteren Mitwirkenden gestaltet