Immer, wenn du deinen Lieblings-Hip-Hop-DJ live erlebt hast, ging es nur darum, was du hörst – und nicht darum, was du siehst.

Aber was wäre, wenn du genau das sehen könntest, was die DJs sehen? Was wäre, wenn du einem der Hip-Hop-Pioniere über die Schulter schauen könntest? DJs suchen in allen Songs nach exklusiven Breaks, die kein anderer DJ hat. Sie geben sich die größte Mühe, um geheim zu halten, von welchem Label die Breaks stammen.

Das ändert sich jetzt: Bei der allerersten interaktiven, visuellen, historischen Hip-Hop- Blockparty, gibt der Innovator, Pionier und einer der Schöpfer der Hip-Hop-Musik – der einzigartige Grandmaster Flash –Geheimnisse preis.

Er zeigt die ursprünglichen Breaks der originalen 70er-Jahre-Platten und dazu auch die originalen Plattenhüllen, das alles wird live auf einem Bildschirm übertragen. So bringt er dem Publikum die erstaunliche Geschichte des Hip Hop nahe – die Orte, die Menschen, die Pausen und die Techniken, die alles ausgelöst haben. Währenddessen legt er eure Lieblingssongs auf, cuttet und scratcht – alles für die riesige, interaktive, visuelle Hip Hop Blockparty mit dem legendären Grandmaster Flash!

Präsentiert von Veranstalter C2 Concerts GmbH