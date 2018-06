Graphic Novel & Weltliteratur - eine Buchausstellung

Graphic Novels erfreuen sich großer Beliebtheit! Speziell in den Bearbeitungen von Klassikern der Weltliteratur zeigt sich - teils opulent, teils streng reduziert - wie Bilderwelten und Literatur eine sich hervorragend ergänzende Symbiose eingehen können. In den Illustrationen von Flix, Isabell Kreitz, Christophe Regnault, Richard Corben und Co. spiegelt sich die ganze Vielfalt der künstlerischen Ausdruckformen und Möglichkeiten, die das Genre bietet.

Die Ausstellung, zusammengestellt von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium Tübingen, zeigt 41 Adaptionen bekannter Werke der Weltliteratur, von Bertolt Brecht über Goethe, Hemingway, Remarque bis Stefan Zweig. Mal schwarz-weiß, mal knallig bunt, mal zart, mal expressiv: Jeder Künstler, jede Künstlerin verleiht seinem/ihrem Werk eine ganz eigene Note und eröffnet so eine neue Sicht auf Anna Seghers „Das siebte Kreuz“, Melvilles „Moby Dick“ oder Camus „Der Fremde“.

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Volksbildung