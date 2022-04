Gratis-Comic-Tag 2022

Zum 2. Mal beteiligt sich die Stadtbücherei Gerlingen an dem Event.

Wollten Sie sich schon immer mal in der Comic-Szene umschauen und auf Entdeckertour gehen? Dann sollten Sie sich den Gratis Comic-Tag am Samstag 14. Mai 2022 in der Stadtbücherei vormerken.

Am Gratis Comic Tag gibt es Comics, Mangas und Graphic Novels kostenlos. 24 Verlage, darunter renommierte Comic-Verlage wie Egmont, CarlsenManga oder Rotopol nehmen an der Aktion teil und zeigen eine Auswahl ihres Verlagsprogramms. Wir präsentieren eine Auswahl an 35 unterschiedlichen Comics im 1. Stock der Bücherei - sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

Wer Interesse hat, kann sich auch gerne 2-3 Ausgaben kostenlos mitnehmen.

Der Gratis Comic Tag ist eine gemeinsame Aktion von Comicverlagen und Comichändlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.