Gratis Comic Tag - Kids & Teens

Dieses Jahr findet wieder der Gratis Comic Tag in der Stadt-bücherei Waiblingen statt!

Elf Comic-Verlage haben eigens für diesen Tag 22 Comic-Hefte für Kinder, Jugendliche sowie junggebliebene Comic-Fans produziert, welche in der Stadtbücherei kostenfrei mitgenommen werden können. Die Auswahl ist groß: Von Superhelden bis hin zu Figuren aus dem Disney-Universum, franko-belgischen Abenteuern und Independent Comics steht ein kunterbunter Mix an Titeln bereit.