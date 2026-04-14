Gratis Comic Tag - Kids & Teens

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Stadtbücherei Waiblingen Kurze Straße 24, 71332 Waiblingen

Dieses Jahr findet wieder der Gratis Comic Tag in der Stadt-bücherei Waiblingen statt! 

Elf Comic-Verlage haben eigens für diesen Tag 22 Comic-Hefte für Kinder, Jugendliche sowie junggebliebene Comic-Fans produziert, welche in der Stadtbücherei kostenfrei mitgenommen werden können. Die Auswahl ist groß: Von Superhelden bis hin zu Figuren aus dem Disney-Universum, franko-belgischen Abenteuern und Independent Comics steht ein kunterbunter Mix an Titeln bereit.

Info

Stadtbücherei Waiblingen Kurze Straße 24, 71332 Waiblingen
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie
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