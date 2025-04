Zehn verschiedene Comic-Verlage produzieren eigens für den Gratis Kids Comic Tag insgesamt 22 Comic-Hefte, die kostenlos erhältlich sind. Auch die Stadtbibliothek Ditzingen beteiligt sich wieder an dieser Aktion. Am Samstag, 10. Mai 2025 werden von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr an alle jungen und junggebliebenen Leserinnen und Leser bis zu drei Comics kostenlos verteilt. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht!