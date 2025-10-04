Grattlerblues

Vor bald 200 Jahren merken einfache Handwerker, Tagelöhner und Kleinbauern wenig von einer idyllischen gemütlichen Biedermeierzeit.

Die Fürsten, Grafen und Lehnherren sind noch immer diefast unumstrittenen Autoritäten und die abhängigen Bauern haben vor allem eines zu sein: gottesfürtige, fleißige und folgsame Untertanen. So hat es sich seit jeher bewährt – für die Oberen. Ein sozialer Aufstieg ist für das niedere Volk nicht vorgesehen. Unter dieser vermeintlich gottgegebenen Ordnung bleibt vielen nur das entbehrungsreiche Leben als Habenichtse –als Grattler.

Sepp Neuburger aber sträubt sich gegen dieses auferlegte Schicksal als Grattler und Kleinhäusler. Das Wildern in den gräflichen Wäldern scheint da verlockend und verspricht Besserung. Doch bei diesem verbotenen und gefährlichen Nebenerwerb kommt er unter rätselhaften Umständen ums Leben. Zurück bleiben verzweifelte Angehörige. Die ohnehin schon Gebeutelten erhalten bei ihrer Suche nach den wahren Hintergründen dieses Unglücks von der Obrigkeit keine Unterstützung, im Gegenteil …

Maria aber, die Schwester wehrt sich …